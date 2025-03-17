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Survivor 2025 All Star Heyecanı Devam Ediyor

SURVİVOR 2025 ALL STAR’IN GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN POPÜLERİTEİ

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeyi sürdürüyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadroların merak edildiği bu dönemde, yarışmayı izlemek isteyenler “Survivor CANLI izle, 17 Mart Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı” diye araştırmalar yapıyor. Survivor’ı canlı izlemek isteyenler için 17 Mart Cuma günü TV8 üzerinden Yayın akışında yer alacak.

DİĞER DETAYLAR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerde bulunan Hispanyola adası üzerinde yer alan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmanın öne çıkan kadrosunda Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı bulunuyor.

YARIŞMADA GÜNDEM OLAYLARI

Survivor programını TV8 platformlarından izlemek mümkün. Bu hafta Survivor’da Elif, yarışmadan elenen isim oldu. Yarışmanın gelişmeleri ve bu hafta yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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