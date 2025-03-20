Survivor 2025 All Star İlgi Çekiyor

BIG BROTHER SURVIVOR 2025 İİZLEYİCİLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolar izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Yarışmayı izleyenler, Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını öğrenmek istiyor. 20 Mart Perşembe günü yapılan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, merak edilen detaylar.

DOKUNULMAZLIK OYUNU DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE YAPILDI

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Survivor yarışmasının çekimlerinin yapıldığı bu etkileyici lokasyon, izleyicilere farklı bir deneyim sağlıyor.

YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

Kırmızı ve Mavi takımlarda yer alan yarışmacılar arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor.

SONUÇ AÇIKLANMADAN TAKİP EDİN

Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Tüm gelişmeleri ve sonuçları öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.