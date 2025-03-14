Survivor 2025 All Star İlgi Odağı

SURVIVOR 2025 ALL STAR İLGİ ODAĞI

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadroların merak edildiği bu yarışmada, izleyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunu soruyor. Survivor ödül oyunu kazananı ise 14 Mart Cuma günü belirleniyor. İşte detaylar…

DÜNYA GÖRÜNTÜLERİ!

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor. Yarışmanın bu yeri, tropik iklimi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

YARIŞMACILAR:

Survivor’da yer alan yarışmacılar Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı. Survivor ödül oyunu henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.