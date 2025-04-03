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Survivor 2025 All Star İlgi Odağı

SURVİVOR 2025 ALL STAR İLGİ ODAĞI

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlarından oluşan kadrolar merakla beklenirken, yarışmayı izlemek isteyenler “Survivor CANLI izle”, “3 Nisan Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı?” sorularını araştırıyor.

CANLI YAYIN İMKANLARI

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Kuba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmanın tanınmış isimleri arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor. Survivor programını TV8 ekranlarından izlemek mümkün.

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