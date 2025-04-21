Survivor 2025 All Star İlgili Kalıyor

SURVİVOR 2025 ALL STAR’IN İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar, yarışmayı izleyenlerin merakını artırıyor. Yarışmanın takipçileri, Survivor eleme düellosu oyununu kimin kazandığını öğrenmek istiyor. “Survivor eleme düellosu kim kazandı 21 Nisan Pazartesi?” sorusunun yanıtı da heyecanla bekleniyor.

DİĞER BİLGİLER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında bulunan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda bulunmaktadır. Yarışmada yer alan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor. Poyraz-Batuhan ve Volkan-Sedat gibi ikililer de dikkat çekiyor. Survivor eleme düellosu oyununun sonuçları henüz belli olmadı. Gelişmeleri takip etmeye devam edebilirsiniz.