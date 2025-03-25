Survivor 2025 All Star İlgiyle İzleniyor

SURVIVOR 2025 ALL STAR İLGİ ÇEKİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takım kadroları büyük merak konusu olurken, yarışmayı izleyenler “Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorusuna yanıt arıyor. Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı 25 Mart Salı günü belli olacak. Detaylar burada…

DOKUNULMAZLIK OYUNU DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİLİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde yapılıyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke konumunda. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor. Yarışmaya katılan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç gibi isimler bulunuyor.

GÜNCEL DURUM VE TAKİP MAHİYETİ

Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Kazanan takımın açıklanmasını bekliyoruz. Gelişmeleri ve detayları öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.