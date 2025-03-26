Survivor 2025 All Star İzle: Canlı Link

SURVİVOR 2025 ALL STAR ILGI ODAĞI

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar ilgiyle takip edilirken, yarışmayı izlemek isteyenler “Survivor CANLI izle, 26 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki var mı?” sorusunu araştırıyor. Survivor’ı canlı bir şekilde izlemek için seçenekler mevcut.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE YARIŞMALAR GERÇEKLEŞİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Bu ülke, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.

KIYASLAMALAR VE YARIŞMACILAR

Survivor 2025 All Star’da Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi yarışmacılar yer alıyor. Survivor’ı TV8 ekranlarından izleyebilmek mümkün.