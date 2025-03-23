Survivor 2025 All Star İzleme Rehberi

SURVİVOR 2025 ALL STAR İLGİ ODAĞI

Survivor 2025 All Star yarışması izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği bir program olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlarıyla oluşturulan kadrolar merak konusu olurken, yarışmayı izlemek isteyenler “Survivor CANLI izle” seçeneğini araştırıyor. 23 Mart Çarşamba günü TV8 üzerinden Survivor HD izleme linkinin olup olmadığı sorgulanıyor. Survivor canlı izlemek isteyenler, bu programa yönelik bağlantılara ulaşmanın yollarını arıyor.

DANİK REPUBLİK’TE ÇEKİLİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’de bulunan Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Programda şu isimler yarışıyor: Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan ve Kaan Kazgan, Kübra Avcı.

TV 8 PLATFORMUNDAN İZLEME İMKANI

Survivor programını, izleyiciler TV 8 platformlarından takip edebilir. Güncel gelişmeler ve heyecan dolu anlar, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Programın heyecanını kaçırmamak isteyenler için gerekli bağlantılar ve izleme yöntemleri araştırılıyor.