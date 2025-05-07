Survivor 2025 All Star İzleyici Çekiyor.

SURVİVOR 2025 ALL STAR İZLEYİCİLERİN İLGİSİ

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlarının kadroları merak konusu olurken, yarışmayı takip edenler “Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı” sorusunun yanıtını arıyor. 7 Mayıs Salı tarihindeki dokunulmazlık oyunu sonuçları ise henüz açıklanmadı.

SURVİVOR’IN ÇEKİLDİĞİ YER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Bu ülke, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında ve Küba ile Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.

YARIŞMACILAR VE SON DURUM

Yarışmada Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali ve Adilhan Numan Kaan Kazgan gibi isimler mücadele ediyor. Survivor’a en son veda eden isim Poyraz oldu. “Survivor dokunulmazlık oyunu” henüz tamamlanmadı ve izleyiciler, sonuçları takip etmeye devam edebiliyor.