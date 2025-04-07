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Survivor 2025 All Star İzleyici Çekiyor. Hayranlar Kazananı Merak Ediyor. İletişim Oyununu Kim Kazandı? Detaylar Burada

SURVİVOR 2025 ALL STAR İLGİ ODAĞI

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin önemli ilgisini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımların kadroları büyük merak konusu olurken, yarışmayı takip edenler Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını öğrenmek istiyor. İletişim oyununun kazananı kim olacak? Bu sorular merakla yanıt bekliyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİLER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Bu ülke, Karayiplerin Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında ve Küba ile Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmacılar arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali ve Adilhan Numan Kaan Kazgan gibi isimler yer alıyor.

İLETİŞİM OYUNUNUN SONUCU

Survivor iletişim oyunu henüz sona ermedi. Oyunun sonuçlarına dair gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz.

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