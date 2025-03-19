Survivor 2025 All Star İzleyici İlgisi

SURVİVOR 2025 ALL STAR İZLEYİCİLERİN İLGİ ODAĞI

Survivor 2025 All Star, hem kırmızı hem de mavi takımlardan oluşan kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmayı takip etmek isteyenler, “Survivor CANLI izle, 19 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki var mı?” araştırmalarına yöneliyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİLEN YARIŞMA

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke olma özelliğini taşıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.

KATILIMCILAR VE YAYIN İMKANLARI

Yarışmanın kadrosu Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak ve Göksu Küçükali gibi isimlerden oluşuyor. Survivor programını TV 8 platformlarından takip etmek mümkün.