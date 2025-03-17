Survivor 2025 All Star İzleyici Merakında

YARIŞMA DEVAM EDİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadroların gelişimi merak edilirken, yarışmayı takip edenler “Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı” sorusunu soruyor. Ayrıca, 17 Mart Pazartesi günü yapılan Survivor iletişim oyununun sonucunu da öğrenmek isteyenler mevcut.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR

Survivor, güzel bir doğal ortamda, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.

YARIŞMACILAR KİMLER?

Yarışmanın kadrosu oldukça dikkat çekici. Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan ve Kaan Kazgan gibi isimler etkinlikte yer alıyor. Survivor iletişim oyunu henüz sona ermedi, gelişmeleri takipte kalabilirsiniz.