Survivor 2025 All Star İzleyicileri Büyülüyor. Kırmızı Ve Mavi Takımlar Heyecan Yarattı. Dokunulmazlık Oyunu Merak Konusu Oldu. Ödül Mücadelesi 4 Nisan’da Sonuçlanacak. Dominik Cumhuriyeti’nde Çekiliyor. Detaylar İçin Bizi Takip Edin

SURVIVOR 2025 ALL STAR YARIŞMACILARI VE TAKIMLAR MERAK KONUSU

Survivor 2025 All Star, izleyiciler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan yarışmacı kadrosu merak edilirken, Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı da izleyenlerin en çok sorguladığı konular arasında yer alıyor.

4 NİSAN CUMA SURVİVOR ÖDÜL OYUNU SONUÇLARI BEKLENİYOR

4 Nisan Cuma günü yayınlanan Survivor ödül oyununu kimin kazandığı henüz belli olmadı. Yarışmanın heyecanı Dominik Cumhuriyeti’nde devam ediyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİLEN SURVİVOR’UN KONUMU

Survivor, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alan stratejik bir konuma sahip.

SURVİVOR 2025 ALL STAR YARIŞMACILARI

Yarışmada yer alan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı bulunuyor.

ÖDÜL OYUNU SONUÇLARI İÇİN TAKİPTE KALIN

Survivor ödül oyununun sonucu henüz açıklanmadı. Detaylar için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz.