Survivor 2025 All Star Merak Ediliyor

SURVİVOR 2025 ALL STAR’DA GÜNDEM

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardaki kadrolar büyük bir merakla takip ediliyor. Yarışmayı izleyenler ise, “Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. 27 Mart Perşembe günü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli değil. Detaylar için bizi takip etmeye devam edin.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE YARIŞMA HAZIRLIKLARI

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmanın heyecanı, adanın doğal güzellikleri eşliğinde artıyor.

YARIŞMADA YER ALAN İSİMLER

Survivor’ın 2025 sezonunda yer alan yarışmacılar arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba, Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi isimler bulunuyor. Dokunulmazlık oyunu henüz tamamlanmadı. Gelişmeler için sitemizi takip etmeye devam edin.