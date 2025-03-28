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Survivor 2025 All Star Merak Ediliyor

SURVİVOR 2025 ALL STAR İZLEYİCİLERİN GÜNDEMİNDE

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. İki takımdan oluşan kırmızı ve mavi kadroların performansı merak edilirken, yarışmayı izleyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazanıyor, bunu araştırıyor. Survivor Ödül oyununu kim kazandı sorusu ise 28 Mart Cuma günü için gündeme geliyor.

DİĞER BİLGİLER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.

TAKIM LİSTESİ

Yarışmadaki katılımcılar arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan Kaan Kazgan, Kübra Avcı yer alıyor.

Survivor Ödül oyunu henüz sona ermedi. Daha fazla bilgi için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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