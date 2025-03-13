Survivor 2025 All Star Merak Ediliyor

SURVİVOR 2025 ALL STAR DEVAM EDİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin yoğun ilgiyle takip ettiği bir yapım olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlar arasındaki kadrolar oldukça merak uyandırırken, izleyenler de Survivor dokunulmazlık oyununun sonucunu öğrenmek istiyor. “Survivor dokunulmazlık kim kazandı 13 Mart Perşembe?” sorusu yanıt bekliyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİMLER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasının yerini almakta. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmanın heyecanını artıran bu unique lokasyon, izleyicilere farklı bir atmosfer sunuyor.

YARIŞMACI LİSTESİ VE GÜNCEL DURUM

Survivor yarışmacıları arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan ve Kaan Kazgan gibi isimler yer alıyor. Ancak Survivor dokunulmazlık oyunu henüz tamamlanmadı. “Sayfamızı takip edebilirsiniz” ifadesiyle güncellemeler için izleyicilere çağrıda bulunuluyor.