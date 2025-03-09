Survivor 2025 All Star Takımları Merakla Bekleniyor

SURVİVOR 2025 ALL STAR İLGİ ODAĞI

Survivor 2025 All Star, izleyiciler için ilgi çekici bir hale gelmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardaki kadrolar izleyenler tarafından merakla inceleniyor. Yarışmayı takip edenler, Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını araştırıyor. “Survivor dokunulmazlık kim kazandı 9 Mart Pazar?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE YAPILAN YARIŞMA

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke olarak biliniyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.

TAKIM KADROLARI VE SON GELİŞMELER

Yarışmanın kadrosunda Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan ve Kaan Kazgan gibi isimler bulunuyor. Bu esnada, Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.