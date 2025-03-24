Survivor 2025 All Star Yarışması Heyecanı

SURVIVOR ALL STAR ILGIYI ÜZERİNDE TUTUYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği bir yarışma olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar merakla beklenirken, izleyiciler Survivor eleme düellosu oyununu kimin kazandığını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Survivor eleme düellosu 24 Mart Pazartesi günü gerçekleşti. Detaylar ise merak ediliyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE YARIŞMA DEVAM EDİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde düzenlenmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayip bölgesinde bulunan Hispanyola adası üzerinde yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ile Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmanın heyecanı sürerken, Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi isimler yarışıyor.

ELEME DÜELLOSU OYUNU DEVAM EDİYOR

Eleme düellosu oyunu henüz sonuçlanmadı. Yarışmayı takip eden izleyiciler, gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı ziyaret edebilir.