Survivor 2025 All Star Yayın Bilgileri

YARIŞMA KADROLARI GÜNDEM OLDU

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin büyük ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolar merakla beklenirken, yarışmayı izlemek isteyenler “Survivor CANLI izle” ve “28 Mart Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı” şeklinde araştırmalar yapıyor.

YARIŞMA YERİ VE KATILIMCILAR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Bu ülke, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında ve Küba ile Jamaika’nın doğusunda bulunuyor. Survivor kadrosunda Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi isimler yer alıyor. Yarışmayı TV8 ekranlarından izlemek mümkün.