Survivor 2025 Bölümü Yayında. 12 Nisan İçin Heyecan Var. Eleme Adayları Merak Ediliyor

YENİ BÖLÜM BU GÜN İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü, izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bu bölümde, eleme adayları belirlendi. 12 Nisan Cumartesi günü Survivor’da kimlerin potada olacağı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adaylarının kimler olacağı, seyircilerin ilgisini çekiyor.

SON YARIŞMACI VE ELEMELER

Survivor’da veda eden son yarışmacı Yunus Emre oldu. Belirlenen eleme adayları ise şu şekilde sıralandı: 1. eleme adayı Asena, 2. eleme adayı Meryem, 3. eleme adayı Yağmur ve 4. eleme adayı Pınar. Henüz elenen isim hakkında açıklama yapılmadı.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR

Survivor çekimleri, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşiyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.