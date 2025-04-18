Survivor 2025 Bölümü Yayında, Heyecan Var

YENİ BÖLÜM İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu bölümde heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve eleme adayları belirleniyor. 18 Nisan Cuma günü Survivor’da potada kimlerin olduğu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Survivor eleme adayları kim olabiliyor, seyircilerin merakı sürüyor.

ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi isimler arasında, Survivor veda eden son yarışmacı Asena oldu. Belirlenen eleme adayları ise 1. eleme adayı Volkan, 2. eleme adayı Sedat, 3. eleme adayı Batuhan G. ve 4. eleme adayı Poyraz şeklinde sıralanıyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler bölgesindeki Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.