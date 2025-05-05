Survivor 2025 Devam Ediyor

SURVİVOR 2025 ALL STAR İZLEYİCİLERİN İLGİSİNE DİRENCİ KORUYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar büyük bir merakla izleniyor. Yarışmayı takip edenler, Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını öğrenmek istiyor. “Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 5 Mayıs Pazartesi?” sorusunun yanıtı güncel gelişmelerle birlikte takip ediliyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN YERİ VE ÖNEMİ

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’de Hispanyola adasında yer alan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Bu coğrafi yapı, yarışmanın heyecanını artırıyor.

ÜNLÜLER KADROSU VE GİDEN İSİM

Survivor 2025’in ünlüler kadrosu dikkat çekiyor. Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban ve daha birçok isim yer alıyor. Yarışmadan veda eden en son isim ise Poyraz oldu. “Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.” Sayfamızı takip ederek güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.