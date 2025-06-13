Survivor 2025 Devam Ediyor, İzleyin!

SURVİVOR 2025 ALL STAR İZLEYİCİLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar merak edilirken yarışmayı izlemek isteyenler “Survivor CANLI izle”, 13 Haziran Cuma “TV8 Survivor HD izleme linki var mı” diye araştırıyor. Survivor canlı yayını için seçenekler araştırılmakta.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİLİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler bölgesindeki Hispanyola adasında bulunan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor.

TV8 PLATFORMUNDAN İZLEYİCİLERİ BEKLİYOR

Yarışma, TV8 platformlarından izlenebiliyor. İzleyiciler Survivor’ı takip etmek için bu kanalı tercih ediyor.