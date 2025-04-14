Survivor 2025 Devam Ediyor, İzleyin!

SURVIVOR 2025 ALL STAR’IN İLGİSİ

Survivor 2025 All Star izleyicilerin dikkatini toplamaya devam ediyor. Yarışmanın heyecanı, Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolarla artarken, yarışmayı izlemek isteyenler için çeşitli aramalar yapılmakta. “Survivor CANLI izle, 14 Nisan Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı?” şeklindeki sorular gündemde sıkça yer alıyor.

SURVIVOR CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

14 Nisan Pazartesi günü izleyiciler için Survivor canlı yayın imkanı sunuluyor. TV8 kanalından Survivor’ın live HD izleme bağlantısına ulaşmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor.

DİĞER DETAYLAR

Survivor yarışması şu anda Dominik Cumhuriyeti’nde çekilmektedir. Bu ülke, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunuyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor. Ayrıca, yarışmada yer alan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali ve Adilhan Numan bulunuyor. Survivor programının tüm bölümleri, TV 8 kanalından canlı olarak izlenebiliyor.