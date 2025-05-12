Survivor 2025 Devam Ediyor, Kim Kazandı?

GELECEK YARIŞMA YİNE GÜNDEMDE

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar hakkında fazla bilgi edinmek isteyen izleyiciler, ayrıca Survivor eleme düellosu oyununu kim kazandı sorusunu soruyor. 12 Mayıs Pazartesi günü yapılan eleme düellosunun kazananı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

PROGRAMIN ÇEKİLDİĞİ YER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında ve Küba ile Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.

ÜNLÜ KADRO VE FİNALDEKİ İSİM

Survivor 2025’in ünlüler kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan Kaan Kazgan ve Kübra Avcı. Son olarak Survivor’a veda eden yarışmacı isim, Yusuf oldu. Yetkililer, Survivor eleme düellosu oyununun henüz sona ermediğini belirtirken, izleyicileri sayfayı takip etmeye davet ediyor.