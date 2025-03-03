Survivor 2025 Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı?

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Geçtiğimiz akşam, TV8’de izleyiciyle buluşan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında gerçekleşen dokunulmazlık oyunu ve ardından yaşanan eleme heyecanıyla gündeme damgasını vurdu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme adaylarını belirlerken, adayların elenmemek için verdikleri kıyasıya mücadele, düello oyunu şeklinde büyük ilgi gördü. Gecenin sonunda düello oyununu kimin kazandığı ve Survivor 2025’e veda eden ismin kim olduğu izleyiciler için merak uyandırdı. Peki, Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor’da düello oyununu kim kazandı? Survivor 2025’te kim elendi? İşte Survivor 2025’e dair tüm detaylar.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA ÇEKİŞME

Survivor 2025’in son bölümünde düello maçlarının yanı sıra haftanın ilk dokunulmazlık oyunu da yapıldı ve yarışmacılar parkurda büyük bir mücadele sergiledi. İlk etap oldukça heyecan dolu geçti ve sonuç 5-5’lik bir eşitlikte kaldı. Dokunulmazlık oyununda kazanan takımın belirlenmesi için mücadele, bir sonraki bölümde kaldığı yerden devam edecek.

ELEME DÜELLOSU VE SONUÇLARI

Survivor 2025 All Star’ın son bölümünde heyecan dolu bir eleme düellosu gerçekleşti. Eleme potasında bulunan Meryem ve Senem, adada kalabilmek için parkurda kıyasıya mücadele etti. İki yarışmacının karşı karşıya geldiği zorlu düelloda Meryem, performansıyla dikkat çekti. Mücadelenin sonunda Meryem, 5-0’lık bir skorla galip geldi ve adada kalma hakkını elde etti. Bu sonuçla birlikte Survivor 2025 All Star’da yarışmaya veda eden son isim ise Senem oldu.