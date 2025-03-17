Survivor 2025’e Kim Veda Etti?

SURVİVOR 2025’TE DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANILDI

Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında tekrar izleyiciyle buluşan Survivor 2025, eleme potasında bulunan yarışmacıların performanslarıyla dikkat çekti. Oyunların sonucunda hangi ismin adaya veda edeceği, izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı da merak ediliyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM

Survivor 2025’in 16 Mart 2025 tarihli son bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Parkurda gerçekleşen mücadelenin ardından Gönüllüler takımı, üstünlüğü sağlayarak dokunulmazlığı kazanmayı başardı. Bu durum, yarışmanın heyecanını artıran bir unsur oldu.

ELEME KONSEYİNDE GÜNDEM

16 Mart 2025 akşamında düzenlenen eleme konseyinde, elemeye kalan isimler Asena Demirbağ ve Elif Şadoğlu oldu. İkisi arasında yapılan düello sonucunda Asena, Elif’i 5-1 gibi bir skorla yenerek yarışmaya devam etmeyi başardı. Böylece Elif Şadoğlu, Survivor All Star 2025’e veda eden isim oldu. Geçtiğimiz bölümlerde ise, erkek yarışmacılar arasındaki düello mücadelelerinin sonucunda Efecan Dianzenza adaya en son veda eden oyuncu olmuştu.