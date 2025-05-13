Survivor 2025 Eleme Adayları Bekleniyor

MERAKLA BEKLENEN SURVİVOR 2025 YENİ BÖLÜMÜ

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü, izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyunu oynandı ve bu bölümde eleme adayları araştırıldı. 13 Mayıs Salı günü Survivor’da potada kimlerin olduğu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adaylarının kim olacağı, izleyicilerin merakını canlı tutuyor.

YARIŞMACILAR VE ELEME ADAYLARI

Yarışmacılar arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba, Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor. Survivor’dan veda eden son yarışmacı Yusuf oldu. Survivor eleme finaline ise Sevgi ve Meryem kaldı.

SURVİVOR’UN ÇEKİLDİĞİ YER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor.