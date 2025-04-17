Haberler

Survivor 2025 Eleme Adayları Bekleniyor

SURVIVOR 2025 YENİ BÖLÜMÜ HEYECANLA İZLENİYOR

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümünde, izleyiciler heyecan dolu dokunulmazlık oyununa tanıklık etti. Bu bölümde eleme adayları belirlendi ve 17 Nisan Perşembe günü Survivor’da potada kimlerin yer alacağı izleyiciler tarafından dikkatle takip ediliyor. Survivor’da eleme adayları kim olacak sorusu, izleyicilerin merakını artırıyor.

BİRİNCİ ELEME ADAYI VE SONUÇLAR

Son bölümde belirtilen isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali ve Adilhan Numan yer alıyor. Yarışmadan veda eden son isim Asena olurken, belirlenen eleme adayları arasında 1. eleme adayı Volkan, 2. eleme adayı Sedat ve 3. eleme adayı Batuhan G. bulunuyor. Dördüncü eleme adayı ise bu akşam açıklanacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR

Survivor, çekimlerini Dominik Cumhuriyeti’nde sürdürüyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’de Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında ve Küba ile Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Bu benzersiz lokasyon, yarışmaya ayrı bir heyecan katıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

A.P. Kene Isırması Nedeniyle Hastanede

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kene ısırığına maruz kalan A.P., tedavi için hastaneye kaldırıldı. İlk tahlil sonuçları temiz olsa da durumu sonrasında ağırlaştı.
Haberler

Avcılar’da Yıkımda İlginç Görüntü Ortaya Çıktı

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkım alanında bitişik apartmanda 2 odanın duvarsız olduğu tespit edildi. Görüntüler, ev sahibinin terastaki boşluğu odaya çevirdiğini ortaya koyuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.