Survivor 2025 Eleme Adayları Kimler?

YENİ BÖLÜM GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü izleyicilerin beğenisine sunuldu. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bu bölümde, eleme adayları hakkında bilgiler araştırıldı. 26 Mart Çarşamba günü Survivor’da potada kimlerin olduğunu izleyiciler büyük bir heyecanla bekliyor. Survivor eleme adayları kimler olacak sorusu izleyicilerin merakını artırıyor.

ELEME ADAYLARI GÜNDEMDE

Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı, eleme potasında yer alıyor. Survivor’da veda eden son yarışmacı ise Doğuş oldu. Şu ana kadar belirlenen 1. eleme adayı Asena, 2. eleme adayı ise bugün açıklanacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİLİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor.