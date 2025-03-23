Survivor 2025 Eleme Adayları Kimler?

MERAKLA BEKLENEN YENİ BÖLÜM İZLEYİCİLERİN KARŞISINDA

Heyecan dolu bir şekilde izleyicileriyle buluşan Survivor 2025’in yeni bölümü, özellikle dokunulmazlık oyunu ile dikkat çekiyor. Eleme adaylarının belirlendiği bu bölümde, izleyiciler potada kimlerin olduğunu merak ediyor. 23 Mart Cuma günü Survivor’da hangi yarışmacıların potaya gireceği, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

ELEME ADAYLARI VE VEDA EDEN YARIŞMACI

Survivor’da şu anda potaya giren yarışmacılar arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali ve Adilhan Numan Kaan Kazgan ile Kübra Avcı bulunuyor. Son olarak Survivor’a veda eden yarışmacı ise Senem oldu.

1. eleme adayı: Sedat

2. eleme adayı: Batuhan G.

3. eleme adayı: Doğuş

4. eleme adayı: İsmail

Elenecek isim henüz netleşmedi. Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.