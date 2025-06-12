Survivor 2025, Final Heyecanı Devam Ediyor

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 All Star’da final haftasının heyecanı devam ediyor. İstanbul’da gerçekleştirilen kritik çeyrek final mücadeleleri, büyük finale giden yolu şekillendiriyor. İlk karşılaşma, Ayşe Yüksel ile Sevgi ve Volkan’ın yer aldığı ilk mücadele ile başladı. Ardından seriler hâlinde yapılan oyunlarla gece hız kesmeden sürdü. Survivor 2022 finalistlerinden Batuhan Karacakaya, çeyrek finalde Volkan ile karşılaştı. Parkurda gösterdiği üstün performans sayesinde rakibini 5-1 gibi rahat bir skorla geçerek, adını yarı finale yazdıran ilk isim oldu.

İKİNCİ KAZANAN ADAM

Gecenin ikinci eşleşmesinde ise eski şampiyon Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel ile karşı karşıya geldi. Bu maçta da 5-1’lik skorla galip gelen Adem, yarı final koltuğunu kapmayı başardı. İki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Volkan ve Ayşe, son kez parkura çıkma fırsatı buldu. Kritik eşleşmede avantajlı taraf olan Volkan, maçı kazanarak 3. yarı finalist olmayı başardı ve büyük finale bir adım daha yaklaştı. Ayşe Yüksel ise Survivor 2025’e veda eden son yarışmacı olarak adayı terk etti.

NAGIHAN’DAN DESTEK MESAJI

Survivor’un unutulmaz kadın yarışmacılarından Nagihan Karadere, İstanbul’daki çeyrek final karşılaşmalarını ekran başında takip etti. Sosyal medya hesabından heyecan dolu anları paylaşan Karadere, finale adını yazdıran Batuhan için dikkat çeken bir destek mesajı paylaştı. “Bravo Batu. Şampiyonluk sana çok yakışır, helal olsun!” diyerek, gönlündeki şampiyonu ilan etti.