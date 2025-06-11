Survivor 2025 Finali 13 Haziran

İZLEYİCİLER FİNAL TARİHİNİ MERAK EDİYOR

Seyirciler, “Survivor final ne zaman?” sorusunun cevabını öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı. Zorlu yarışmalar sonrası belirlenen finalistler, büyük ödül için son kez sahneye çıkacak. İzleyiciler, “Survivor 2025 büyük final saat kaçta?” gibi sorular da soruyor. Oylama süreci de gerçekleşecek. İzleyiciler, destekledikleri yarışmacılara oy göndererek şampiyonu belirlemede etkili olabiliyor.

FİNALİSTLER KİMLER?

Finalde yer alacak yarışmacılar: Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Volkan ve Ayşe. Bu dört kişiden biri, halk oylaması sayesinde Survivor All Star 2025 şampiyonu unvanını kazanacak. Acun Ilıcalı’nın yapımcı ve sunucu olduğu Survivor All Star 2025 finali, 13 Haziran 2025 Cuma akşamı gerçekleşecek. Özel bir organizasyonla İstanbul’da gerçekleştirilecek final, TV8 ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.

PERFORMANSLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Finale kalan Batuhan, Adem, Volkan ve Ayşe, sezon boyunca sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı. Heyecan dolu bu özel gecede, halk oylaması yoluyla belirlenen Survivor 2025 şampiyonu ilan edilecek.