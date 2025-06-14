Survivor 2025 Finali Gerçekleşiyor

FINALDE HEYECAN DORUKTA

Survivor 2025 için büyük final heyecanı yaşanıyor. Sezon boyunca rakiplerini eleyerek finale gelme başarısı gösteren Adem ve Batuhan, şampiyon olabilmek adına zorlu bir parkurda kıyasıya bir mücadele veriyor. Peki, Batuhan ve Adem’in puan durumu ne? Survivor finalinde ilk tur Batuhan’ın seçimiyle atış oyunu olarak başladı. İlk etapta Batuhan, Adem karşısında 2 puanlık bir fark elde etse de, bu avantajı koruyamadı. İlk turun sonunda Adem Kılıçcı, üst üste kazandığı 3 oyunun ardından ilk turu 5-4 kazanmayı başardı.

İkinci tur, Adem’in seçimiyle yine atış oyunu olarak devam etti. Bu turda Batuhan, rakibine karşılık veremedi ve Adem, bu mücadeleyi 5-1 gibi net bir skorla kazandı. Sonuç olarak, Adem turda 2-0 öne geçerek büyük bir avantaj elde etti. Üçüncü turu da kazanması durumunda, Survivor All Star şampiyonu olarak kupayı kaldıracak.

ŞAMPİYONUN BELİRLENMESİ İÇİN BİR TUR DAHA

Survivor 2025 finalinde toplamda 3 tur sonrasında kazanan isim, bu sezonun şampiyonu olacak. Her turda 5 puan alarak belirlenen kazanan, büyük ödülün sahibi olacak. Şu anki duruma göre; Batuhan: 0, Adem: 3 şeklinde. Yarışma devam ediyor…