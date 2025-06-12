Survivor 2025 Finalistleri Batuhan Ve Adem

FINALİSTLER BELİRLENDİ

Survivor’da Batuhan ve Adem, finalist olarak belirlenmişti. Dün akşam gerçekleşen yarı finalde yarışmacılar, çetin bir mücadele sergiledi. Yarışmanın heyecan dolu anlarında üç isim gülümserken, bir isim de Survivor’a veda etti. Yarışmanın gidişatı hakkında en çok merak edilen konu ise Volkan Çetinkaya’nın elenip elenmediğiydi.

YARI FİNAL MÜCADELESİ

Dün akşam Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’in son oyununda Ayşe, Sevgi ve Volkan, çeyrek final için kıyasıya mücadele etti. Bu zorlu mücadelede elenen isim Ayşe oldu. 12 Haziran Perşembe günü ise yarışmaların devam edeceği açıklandı. Devam eden yarışmada, Adem ile Ayşe parkurda karşı karşıya geldi. Adem Kılıçcı, Ayşe’yi 5-1’lik skorla yenerek ikinci yarı finalist oldu. İlk turda Ayşe ve Adem arasındaki skor 5-4 iken, ikinci turda Volkan, Ayşe’yi 5-0 mağlup ederek Survivor’da üçüncü yarı finalist olarak belirlendi.