Survivor 2025 Finalistleri Belli Oldu

FINALE KALAN YARIŞMACILAR BELİRLENDİ

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025 sezonunda yarışmacılar arasında sert bir rekabet devam ederken, büyük finale çıkan isimler netleşti. Survivor 2025 finalistleri kim oldu ve final ne zaman gerçekleşecek? Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star 2025 sezonunun finalistleri belli oldu. Zorlu parkurlarda, bireysel dokunulmazlık oyunlarında ve eleme düellolarında gösterdikleri performansla adını finale yazdıran dört isim şöyle:

YARIŞMACILARIN PERFORMANSI GÖZLER ÖNÜNDE

Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Volkan ve Ayşe, son haftalarda dikkat çeken performanslarıyla finale çıkmaya hak kazandı. Özellikle Ayşe, Volkan ve Sevgi ile girdiği düello oyununu kazanarak finale kalan son isim oldu. Son dönemlerde Volkan’ın beklenmedik yükselişi ve Batuhan’ın istikrarlı performansı, final heyecanını artırıyor.

BÜYÜK FİNALİN TARİHİ VE DETAYLARI

Büyük final, 13 Haziran 2025 Cuma akşamı, İstanbul’da gerçekleştirilecek özel bir canlı yayınla ekranlarda olacak. Final etkinliğinde halk oylaması devreye girecek ve SMS oyları aracılığıyla Survivor All Star 2025 şampiyonu belirlenecek.