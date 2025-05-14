Survivor 2025 Fragmanı Heyecan Yarattı

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İLE HEYECAN ARTIYOR

Merakla beklenen Survivor 2025 yeni bölüm fragmanı izleyicilerin karşısına çıktı. Fragmanda İsmail ve Batuhan arasındaki kavga dikkat çekti. Peki, İsmail ile Batuhan neden kavga etti? Tişörtünü neden çekti? Fragmanda heyecan dolu anlar yaşandı ve İsmail’in Batuhan’ı çektiği anlar kameralara yansıdı.

DISKALIFİYE SORUSU GÜNDEME GELİYOR

İsmail’in bu hareketleri sonrası konseyde tartışmalar başladı ve “İsmail diskalifiye olacak mı?” sorusu gündeme geldi. İzleyiciler yeni bölümde İsmail’in diskalifiye olup olmayacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Survivor yeni bölümünde bu tartışmaların nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

İSMAİL BALABAN VE BATUHAN GÖKGÖZ’ÜN PROFİLİ

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya’nın Elmalı ilçesinde, Akçay köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşta güreşe ilgi duyan Balaban, spor kariyeri boyunca büyük başarılar elde etti. Survivor’da gösterdiği performansla dikkat çeken bir isim haline geldi. Batuhan Gökgöz ise 25 Mart 1997 tarihinde doğdu ve 27 yaşındaki milli atlet, 110 metre engelli koşu dalında Türkiye şampiyonluğu kazanmıştır. Atletizm alanındaki başarılarıyla tanınan Batuhan, Survivor 2025 Gönüllüler takımında yer alıyor.