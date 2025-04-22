Survivor 2025 Hâlâ İlgi Çekiyor

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadroların yanı sıra, yarışmayı izleyenler “Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorusuna yanıt arıyor. “Survivor dokunulmazlık kim kazandı 22 Nisan Salı?” sorusu gündemde yer alıyor. İşte bu konuda detaylar…

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NİN YERİ

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Bu ülke, Karayipler’deki Hispanyola adasında konumlanıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda bulunuyor.

YARIŞMACILAR VE SON GELİŞMELER

Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yarışmada mücadele eden isimler. Survivor’a son veda eden isim ise Batuhan Gökgöz oldu. Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.