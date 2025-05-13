Survivor 2025 Heyecan Veriyor, Dedikodu Yapılıyor

YENİ BÖLÜM HEYECANI

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü, izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan verici dokunulmazlık oyununun oynandığı bu bölümde, eleme adayları üzerinde duruldu. 13 Mayıs Salı günü Survivor’da kimlerin potaya gireceği ilgili izleyicilerin merak ettiklerinin yanı sıra Survivor Yağmur’un elenip elenmediği de sorgulandı. Survivor 2025 All Star – Gönüllüler’de, takımlar hafta içindeki ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Hız, denge ve güç temalı parkurda yarışmacılar, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı mücadele sergiledi.

DOKUNULMAZLIK OYUNU DETAYLARI

Karşılaşmanın sonunda finale Aycan ve Ayşe kaldı. Aycan’ın kullandığı sayı ile dokunulmazlığı 8-7’lik skorla All Star takımı kazanmış oldu. Eşleşmelerdeki düellolarda Dilşah Kurt ve Sevgi İme yarışında galip gelen isim Dilşah olurken, Ayşe Yüksel ile Meryem Kasap arasındaki düelloda ise potadan çıkan isim Ayşe oldu. Böylece Survivor elime finaline Sevgi ve Meryem kaldı.

ELEME DÜELLOSUNDA NELER OLACAK?

Survivor Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Bu akşam, Meryem ve Sevgi eleme düellosunda mücadele edecek. Kaybeden yarışmacı finalde Yağmur’a rakip olacak ve sonuç olarak elenen isim belli olacak.