Survivor 2025 Heyecanı Devam Ediyor

HEYECAN DORUKTA!

Survivor 2025’in 13 Nisan 2025 Pazar tarihli son bölümünde heyecan doruğa ulaştı. All Star ve Gönüllüler takımları, nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi gerçekleştirdi. Kıran kırana geçen oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım netleşirken, gecenin sonunda eleme potasına giren isimler de merak konusu oldu. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da en son kim elendi? İşte, 13 Nisan Survivor 2025 bölümüne dair bütün detaylar.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

Survivor All Star 2025’te heyecan kesintisiz devam ediyor. 13 Nisan Pazar akşamı ekranda yer alan yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu. Kıran kırana süren mücadelede, dokunulmazlık ödülünü kazanan takım Kırmızı Takım (All Star) olarak belirlendi.

ELEME HEYECANI

Survivor’da eleme heyecanı oldukça gerilim doluydu. Eleme düellosunun final turunda, bu sefer Pınar ve Asena karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan bu düelloda, parkur performansı ve isabetli atışlarıyla dikkat çeken isim Pınar oldu. Böylelikle, yarışmaya veda eden isim Asena olarak açıklandı. Zorlu mücadele sonrasında Asena, Survivor macerasını kapatmış oldu.