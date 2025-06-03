Haberler

Survivor 2025 Heyecanla Bekleniyor

YENİ BÖLÜM İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü, izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bu bölümde, eleme adayları da belirlendi. 3 Haziran Salı günü Survivor’da potada kimlerin bulunduğu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Survivor eleme adaylarının kim olacağı, izleyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Son gelişmelere göre, Survivor yarışmasından veda eden son yarışmacı Aycan oldu. Belirlenen eleme adayları arasında ilk sırada Meryem yer alırken, ikinci eleme adayı ise Adem oldu. Yarışma, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında konumlanıyor ve Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ters Yöne Giren Kamyonet Cezalandırıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde ters yöne giren bir kamyonet sürücüsü ve aracın sahibi toplamda 44 bin 152 lira ceza aldı, sürücü ehliyetsiz olduğu için ek ceza da aldı.
Haberler

Akaryakıt Fiyatları Güncelleniyor!

4 Haziran'da akaryakıt fiyatları hakkında zam olup olmayacağı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Benzin ve mazot fiyatlarında güncel gelişmeler takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.