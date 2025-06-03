Survivor 2025 Heyecanla Bekleniyor

YENİ BÖLÜM İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü, izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bu bölümde, eleme adayları da belirlendi. 3 Haziran Salı günü Survivor’da potada kimlerin bulunduğu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Survivor eleme adaylarının kim olacağı, izleyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Son gelişmelere göre, Survivor yarışmasından veda eden son yarışmacı Aycan oldu. Belirlenen eleme adayları arasında ilk sırada Meryem yer alırken, ikinci eleme adayı ise Adem oldu. Yarışma, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında konumlanıyor ve Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer alıyor.