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Survivor 2025 Heyecanla Bekleniyor

Merakla beklenen Survivor 2025 yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bölümde, eleme adayları belirlendi. 16 Nisan Çarşamba günü Survivor’da potada kimlerin olduğu büyük bir merakla bekleniyor. Survivor eleme adaylarının kim olacağı hakkında izleyici beklentileri sürüyor.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor’da son eleme sırasında veda eden son yarışmacı Asena oldu. İlk eleme adayı Volkan olurken, ikinci eleme adayı ise Sedat olarak kaydedildi. Üçüncü eleme adayı ise bugün açıklanacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE YARIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Survivor oyunları Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşiyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alıyor ve Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmanın sonucu, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

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Survivor 2025 All Star Devam Ediyor

Survivor All Star 2025'te Kırmızı ve Mavi takımlar, mücadeleleriyle izleyicileri etkilerken dokunulmazlık oyununun galibi merak konusu oldu. 16 Nisan Çarşamba günü kazanan belli oldu.

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