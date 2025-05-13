Survivor 2025 Heyecanla İzleyiciyle Buluştu

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DORUKTA

Merakla beklenen Survivor 2025 yeni bölümü, izleyicilerin karşısına çıktı. Dokunulmazlık oyununun kazanılması için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, bu bölümde eleme adaylarını belirledi. 13 Mayıs Salı günü izleyiciler, Survivor’da potaya hangi isimlerin düştüğünü merak ederken, “Survivor Sevgi elendi mi?” sorusu da gündeme geldi. Survivor 2025 All Star – Gönüllüler ekibi dün gece haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

YARIŞMA PARKURUNDA KAZANAN ALL STAR OLDU

Hız, denge ve güç temalarıyla hazırlanan parkurda yarışmacılar, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı grup halinde mücadele etti. Heyecan dolu karşılaşmalarda finale kalan Aycan ve Ayşe oldu. Aycan’ın aldığı sayı ile dokunulmazlığı All Star takımı 8-7 skorla kazandı. Düellolarda ise Dilşah Kurt, Sevgi İme karşısında galip gelerek bir adım öne geçti. Diğer bir eşleşme olan Ayşe Yüksel ve Meryem Kasap düellosunda potadan çıkan isimse Ayşe oldu. Böylece Survivor eleme finaline kalan isimler Sevgi ve Meryem oldu.

DOKUNULMAZLIK VE ELEMENİN SONUCU

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekilmektedir. Bu ülke, Karayipler’de Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında ve Küba ile Jamaica’nın doğusunda bulunuyor. Bugün akşam, Meryem ve Sevgi eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın kaybedeni, finalde Yağmur’a rakip olacak ve final sonrası elenen isim belli olacak.