Survivor 2025 İletişim Ödülünü Kim Kazandı?

ALL STAR VE GONULLULAR ARASINDAKİ MÜCADELE

Survivor 2025’in en son bölümü, All Star Takımı ile Gönüllüler Takımı arasında yoğun bir rekabetle doluydu. Zorlu parkurlarda geçen oyunlar izleyicilerin dikkatini çekerken, takımlar dokunulmazlık oyununu kazanmak için ellerinden geleni yaptı. Gecenin sonunda ilk eleme adayı açıklandı. Bunun yanı sıra, yarışmacıların duygusal anlar yaşamasına neden olan iletişim ödülü için de büyük bir heyecan yaşandı. Aileleriyle iletişim kurmak isteyen yarışmacılar, bu ödülü kazanmak için tüm güçleriyle mücadele etti. Peki, iletişim oyununu kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte, tüm detaylar…

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KAZANAN TAKIM

17 Mart 2025 tarihinde yayınlanan bölümde, All Star ve Gönüllüler takımları haftanın ilk dokunulmazlık oyununu oynadı. Zorlu parkurda geçen bu mücadelede, Gönüllüler takımı üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı. Böylece dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf All Star Takımı oldu.

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor 2025’in bu heyecan verici bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığı kaybeden All Star Takımı, ada konseyinde eleme potasına girecek ilk ismi belirlemek üzere bir araya geldi. Yapılan oylamalar sonucunda, All Star Takımı’ndan haftanın ilk eleme adayı Sedat Kapurtu olarak belirlendi. Bu gelişme ile Survivor’da eleme haftası resmi olarak başlamış oldu.

ILETISIM ÖDÜLÜ KİMİN OLDU?

Survivor 2025’in son bölümünde yarışmacılar, oldukça önemli bir ödül olan iletişim ödülü için parkura çıktı. Hem fiziksel hem de zihinsel mücadele gerektiren bu oyun sonucunda kazanan takım Gönüllüler oldu. Zorlu parkurlardan sonra galibiyeti elde eden Gönüllüler Takımı, bu özel ödül sayesinde sevdikleriyle iletişim kurma fırsatı elde etti. Uzun bir süredir ailelerinden uzak kalan yarışmacılar, kazandıkları bu ödül sayesinde büyük bir moral buldu.