Survivor 2025: İletişim Oyununu Kim Kazandı?

YARIŞMA DEVAM EDİYOR

Survivor 2025 All Star izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan yarışmacılar merakla takip edilirken, izleyiciler Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını öğrenmek istiyor. 31 Mart Pazartesi Survivor İletişim oyununu kimin kazandığı da merak konusu oldu. Detaylar ise şöyle…

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ÇEKİMLER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilmektedir. Bu ülke, Karayipler’de bulunan Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanmakta. Yarışmacılar arasında ise Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor.

ELEME ADAYLARI VE SON DURUM

Bu haftanın ilk eleme adayı Sedat oldu. Survivor’da en son elenen isim ise Tuğba olarak dikkat çekti. Survivor İletişim oyunu henüz sona ermedi, gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.