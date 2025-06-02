Survivor 2025 İlgi Çekiyor!

SURVİVOR 2025 ALL STAR KADROSU MERAK KONUSU

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatlerini üzerine çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar büyük bir merakla bekleniyor. Survivor’ı izlemek isteyenler için “Survivor CANLI izle; 2 Haziran Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı?” sorusu araştırılıyor. Survivor canlı olarak izlenebiliyor! 2 Haziran Pazartesi günü TV8’de Survivor CANLI HD izleme imkanı mevcut.

SURVİVOR DÜNYASI DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE ŞEKİLLENİYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında ve Küba ile Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. İzleyiciler, yarışmanın heyecanını hissetmek için TV8 platformlarından Survivor’ı takip edebilir.

YARIŞMACILARIN LİSTESİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Survivor 2025 Gönüllüler kadrosunda önemli isimler yer alıyor. Bu isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı ve Yağmur Banda bulunuyor. Kadroda Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı da dikkat çeken isimler olarak öne çıkıyor.