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Survivor 2025 Ilgi Odağı Olmaya Devam Ediyor

YARIŞMANIN DEVAMI VE İLGİ GÖREN TAKIMLAR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar büyük bir merakla takip ediliyor. Yarışmayı izleyenler, dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını öğrenmek istiyor. Survivor düello oyunu sonuçları ise 12 Nisan Cumartesi günü bekleniyor. Detaylar için güncel bilgileri almak önem taşıyor.

DOMİNAK CUMHURİYETİ’NDE YARIŞMA

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerde yer alan Hispanyola adasında bulunuyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanmış bir adadır.

KATILIMCILAR VE DEVAM EDEN OYUN

Kırmızı ve Mavi takımlardaki isimler ise dikkat çekiyor. Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi yarışmacılar, Survivor düello oyununu kazanmak için mücadele ediyor. Ancak düello oyunu henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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