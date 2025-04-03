Survivor 2025’in 2 Nisan Bölüm Özeti

HEYECAN DORUKTA

Survivor 2025’in 2 Nisan tarihli son bölümünde tüm heyecanı ile devam eden mücadeleler yaşandı. All Star ve Gönüllüler takımları arasında gerçekleşen nefes kesen dokunulmazlık oyununda, kazanan takım belirlenirken, eleme potasına giren isim de gün yüzüne çıktı. Peki, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve Survivor’da en son kim elendi? İşte, 2 Nisan Survivor 2025 bölümüne dair önemli detaylar.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

Survivor All Star 2025’te düzenlenen 2 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde, üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kıran kırana geçen mücadele sonucunda Mavi Takım (Gönüllüler) dokunulmazlık ödülünün sahibi oldu. Kaybeden Kırmızı Takım (All Star) ise ada konseyine giderek üçüncü eleme adayını belirlemesi gerekti.

Ada konseyinde en fazla oy alan isim İsmail Balaban oldu. Eleme potasına giren Balaban, “Kazandıran adamı yazıyorsunuz, o zaman bensiz kazanın da görelim” diyerek duruma tepkisini gösterdi. Böylece bu haftanın eleme potasında yer alan isimler Sedat ve İsmail Balaban olarak belirlendi. Şimdi gözler yeni dokunulmazlık oyunlarına çevrildi.