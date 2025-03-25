Survivor 2025’in Eleme Adayları Açıklandı

YENİ BÖLÜM İZLEYİCİLERLE BULUŞTU

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü, izleyicilerin karşısına çıktı. Bu heyecan dolu bölümde, dokunulmazlık oyununun yanı sıra eleme adayları da araştırıldı. 25 Mart Salı günü Survivor’da potada kimlerin olduğu merakla bekleniyor. Survivor eleme adaylarının kimler olacağı, izleyicilerin ilgisini çekiyor.

ELEMENİN ADAYLARI GÜNDEMDE

Bu hafta Survivor’da yer alan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan, ve Kübra Avcı bulunuyor. Survivor’da veda eden son yarışmacı ise Doğuş oldu.

İLK ADAY BU AKŞAM AÇIKLANACAK

Bu akşam açıklanacak olan 1. eleme adayı, izleyicilerin merakla beklediği bir konudur. Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Kuba ve Jamaika’nın doğusundaki konumuyla dikkat çekiyor.