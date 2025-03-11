Survivor 2025’in Eleme Adayları Belli Oldu

SURVİVOR 2025 YENİ BÖLÜMÜ BEĞENİYLE İZLENİYOR

Merakla beklenen Survivor 2025’in yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkıyor. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bu bölümde, eleme adayları da dikkat çekiyor. 11 Mart Salı günü Survivor’da potada kimlerin bulunduğu izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Survivor eleme adayları kim olabiliyor, bu konu izleyicileri oldukça heyecanlandırıyor.

ELEME ADAYLARI AÇIKLANIYOR

Ekranlardaki Survivor 2025’te Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış, Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı gibi isimler yarışıyor. Survivor’da veda eden son yarışmacı ise Senem oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI GÜNDEMDE

Survivor 2025’te 1. eleme adayı Sedat olarak belirlendi. 2. eleme adayının ise bu akşam açıklanması bekleniyor. Programın çekimleri, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşiyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülke olup, Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor.